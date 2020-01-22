Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Sörloth muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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