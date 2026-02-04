Trabzonspor Zorlu Sürece Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor Zorlu Sürece Girdi

04.02.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke, Trabzonspor'un her maçta zorlandığını ve kritik bir sürece girdiğini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın zor geçtiğini belirterek, Trendyol Süper Lig'de konumlarını belirleyecek önemli bir sürece gireceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, evinde Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, her maçın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Morale ihtiyacı olan oyuncuların gol atması da sevindirici. Oyun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Topa sahip olan takım bizdik. Orta bir kalite farkı da var. Rakibimize fazla fırsat vermedik ama tek fırsatı gole çevirdiler. Allah'tan gol geçerli olmadı. Her maç zor bizim için oluyor. İkinci yarı da ise yaptığımız değişikliklerle iyi şeyler oldu diyebilirim. Yetenekli oyuncularımızın biraz daha sorumluluk almaları gerekiyor" dedi.

Tecrübeli oyunculardan öz güvenlerini yukarı çıkartacak aksiyonlar beklediklerini belirten Tekke, "Kupa da yolumuza devam ediyoruz. Ama zorlu bir sürecimiz var. Sakat oyuncularımızda var. Özellikle hafta Bazı bölgelerde sorunlarımız da var. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Burada bu oyuncularımın herkesin bence eğer senede bir periyotta tam destek gerekiyorsa, bence bu 5 haftalık, periyotta buna desteği ortaya koymak gerekiyor. Ligin seyrinde yerimizi tayin edecek bir 5 haftaya giriyoruz. Dolayısıyla herkesten beklentim Trabzonspor'un faydası için yapılabilecek neyse onu yapmak" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise son güne kadar bu çalışmanın devam edeceğini ihtiyaçlarını giderecek net oyuncular üzerinde durduklarını belirtti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Trabzonspor, Fatih Tekke, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Zorlu Sürece Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

00:08
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 01:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Zorlu Sürece Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.