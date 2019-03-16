Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Futbolculara Milli Davet

Trabzonsporlu Futbolculara Milli Davet

1 saat önce

Trabzonsporlu 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

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Trabzonsporlu 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut, Filip Novak ve Caleb Ekuban'a, ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.


Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır A Milli Takım, Hüseyin Türkmen Ümit Milli Takım, Arda Akbulut 18 Yaş Altı Milli Takımı, Filip Novak Çekya Milli Takımı ve Caleb Ekuban da Gana Milli Takımı kadrosuna dahil edildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Yusuf Yazıcı, Spor
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