Trabzonsporlu Futbolculara Milli Davet

Trabzonsporlu 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncular Yusuf Yazıcı
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Arda Akbulut, Filip Novak ve Caleb Ekuban
'a, ülkelerinin milli takımlarından davet geldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır A Milli Takım, Hüseyin Türkmen Ümit Milli Takım, Arda Akbulut 18 Yaş Altı Milli Takımı, Filip Novak Çekya Milli Takımı ve Caleb Ekuban da Gana
Milli Takımı kadrosuna dahil edildi."