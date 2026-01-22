Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar

İstanbul'da servis şoförü ile taksici arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir servis minibüsü şoförü ile taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE ACIMADAN VURDULAR

Gerginliğin bir anda tırmanması üzerine taraflar birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yumruklaşmaya başlayan sürücüleri, yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERALARDA

Yaşanan arbede, trafikte bekleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin birbirlerine vurduğu ve diğer vatandaşların araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.