Trafik durdu: Sokağı onlara teslim ettiler

SOKAKTA DEFİLE

Koronavirüs pandemisi eski alışkanlıkları değiştirdi. Buna defileler de dahil. Son örneklerinden birini de ünlü giyim firması gözler önüne serdi. Michael Kors, yeni kolesyinonunu New York'ta Times meydanında düzenlenen sokak defilesiyle tanıttı.

ÜNLÜ MODELLER GÖREV ALDI

Irina Shayk, Bella Hadid, Helena Christensen ve Naomi Campbell gibi ünlü modellerin katıldığı defileden kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

ÇOK ÇOCUKLU AİLE GEZİNTİDE

Kısa bir süre önce altıncı bebeklerine kavuştuklarını sosyal medyadan açıklayan Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin, üç büyük çocuklarıyla New York sokaklarında görüntülendi. Araçlarına doğru ilerleyen çift, karşıdan karşına geçerken çocuklarını kontrol altında tutmak için büyük çaba harcadı.

RUS YEMEĞİ ALDI

Yılın büyük bir bölümünü memleketi Brezilya'da geçiren model Alessandar Ambrosio, bir süre önce Los Angeles'taki evine döndü. Kendi markasının tanıtımı için Brezilya'ya katalog çekimlerini tamamlayan Ambrosio, önceki gün bir Rus restoranından yemek alıp evine giderken görüntülendi.

İDDİALI KIYAFET

Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Anastasia Karanikolau gece hayatından virüse rağmen vazgeçmedi. Stassie olarak anılan genç kadın önceki akşam çıktığı gece gezmesinde Beverly Hills sokaklarında görüntülendi.

BİSİKLET KEYFİ

Kısa bir süre önce Daisy Dove adını verdikleri kızlarına kavuyan Orlando Bloom ile Katy Perry, Santa Barbara'da bisiklet gezintisi yaparken görüntülendi. Çift, virüse karşı korunmak için maskelerini çıkarmadı.

GECE GEZMESİNDE

Genç TV yıldızı Nicole Williams da virüse rağmen gece gezmesinden çekilmeyenlerden. Genç yıldız önceki akşam da Los Angeles'ta görüntülendi. Williams, iddialı kıyafetiyle dikkat çekti.

BEBEĞİNİ DİKKATLE İNDİRDİ

Genç oyuncu Rooney Mara, sık sık Los Angeles sokaklarında çocuğuyla birlikte görüntüleniyor. Mara, önceki gün de kardeşi Kate'i evinde ziyarete gitti. Bebeğini aracından indirirken de olağanüstü bir özen gösterdi.

HEP GÖREVİNİN BAŞINDA

Pandeminin ilk döneminde korona testinin pozitif çıktığı söylenen İspanya Kraliçesi Letizia, verdiği aranın ardından görevine geri döndü. 48 yaşındaki Kraliçe, pandemiye rağmen neredeyse yerinde durmuyor. Sık sık resmi ziyaretlerde bulunuyor. Kraliçe Letizia dün de bir resmi ziyaret yaptı. Avrupa'nın en genç kraliçesi olan Letizia şıklığıyla da göz doldurdu.