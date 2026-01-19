Trafik Işığı Yanlış Anlaşıldı

Eskişehir'de farklı bir yol için yanan trafik ışığını kendisi için olduğunu düşünerek bekleyen ve trafiğin sıkışmasına sebep olan sürücü, motosiklet sürücüsünün uyarısı üzerine hareket edince yol açıldı.

Eskişehir'de motosikleti ilerleyen Berat Akbaş ilginç bir olaya şahit oldu. Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bahse konu caddeden Eti Caddesine ilerlemek isteyenlerin kullandığı yan yolda trafik ışığı olmamasına rağmen bekleyen 34 NHS 836 otomobilin, diğer sürücüler bozulduğunu düşündü. Fakat daha sonra normalde cadde üzerindeki araçlar için olan kırmızı ışığı üzerine alınan kadın sürücünün trafikte beklediği anlaşıldı. Motosiklet kullanıcısı Berat Akbaş, kadın sürücüyü uyardıktan sonra trafik açıldı. Yaşanan ilginç anlar kask kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR