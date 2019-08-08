Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi

44 dakika önce

Sakarya, Bolu ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi, System.String[]
Sakarya, Bolu ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da kavşağa hızla giren otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki dükkanlara, daha sonra yön levhasına çarparak durması görülüyor.
Serdivan ilçesindeki kazada ise hızla kavşağa girmeye çalışan bir otomobilin, kavşak içindeki başka bir otomobille çarpışması, savrularak refüje çıkan iki otomobilin yön levhasını devirmesi kameralara yansıyor.
Kentte meydana gelen diğer kazada ise üç tekerlekli motosikletin ani manevra yaparak sağa dönmeye çalışan kamyona çarpma anı kamera kayıtlarında yer alıyor.
Bolu
Bolu'daki kayıtlarda yaya geçidinden geçen birinin kavşakta başka bir otomobille çarpışarak savrulan araçtan son anda kurtulması görüntülere yansıyor.
Kara yolunda sol şeritte ilerlerken ani şerit değiştiren bir otomobile arkadan gelen otomobilin çarpma anı da görüntülerde bulunuyor.
Kocaeli
Kocaeli'de ise kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin savrulması, bekleme yapan başka otomobilin savrulan araçtan son anda kurtulması, yine bir otomobilin savrularak yol kenarındaki duvara çarpması ve araçtan çıkan bir kişinin sürüklenen otomobilin peşinden koşması kameralarca kaydedildi.
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
Başkan Yüce, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber inşallah Fidan A.Ş. kurulmuş olacak" Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:25:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]