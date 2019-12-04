Son Dakika Haberleri: Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
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Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar konuk olarak, kazadan sonra yaşadıklarını anlattı.

Trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, trafik kazaları nedeniyle engelli kalan vatandaşlar konuk olarak, kazadan sonra yaşadıklarını anlattı.


Düzenlenen "Engelsiz Trafik" projesinde, yaşadıkları trafik kazaları sonucunda engelli olarak hayatlarına devam eden Hamdullah Eliş, Sait Altınbilek, Burak Altun ve kazazede annesi Tügel Kurabay'ın konuk oldu.


Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kepez Mesleki Anadolu Lisesi, Hızır Reis Ticaret Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Anadolu Lisesi, Atatürk Endüstri Meslek Lisesi ve Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesinden toplam 480 öğrenci katıldı.


Etkinlikte, Hamdullah Eliş ve Sait Altınbilek, ihlal ettikleri emniyet kemerini kullanmamaları, yağışlı havalarda hızlı araç sürmeleri nedeniyle kaza yaptıklarını anlattı.


Burak Altun ise motosikletinde kaskını doğru kullanmadığını, Tügel Kurabay'da oğlunun kask takmadan kullandığı motosiklet kazası sonrası evde yatalak halde olduğuna değindi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik eğiticisi Polis Memuru Erdinç Akman da, "Ölümle Tokalaşlama", "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projeleri kapsamında yapılan faaliyetleri anlattı. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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