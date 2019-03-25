Son Dakika Haberleri: Trafik Kazası: 11 Yaralı (3)

Trafik Kazası: 11 Yaralı (3)

26 dakika önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen, İran'a ait 28 A 41110 plakalı tır ile 06 FT 2941 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde, yolda kayan 47 A 77410 plakalı tıra çarpmamak için yolda durdu.

Bu sırada aynı yönde, Erzurum'dan Mersin'e giden 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü duramayarak önündeki otomobile ve İran plakalı tıra çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve polis ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 9'unun hafif yaralandığı belirtildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapanan kara yolu, polis ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Erzurum, Erzincan, Güncel
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