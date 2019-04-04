Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cüneyt Şahin (40) idaresindeki 06 BHU 958 plakalı otomobil ile Sebahattin Çoruh (47) idaresindeki 34 AED 161 plakalı otomobil, Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz
Bağlantı Yolu'nun Ereğli Caddesi üzerinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Sebahattin Çoruh ile diğer otomobildeki Kübra Kaya (34) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:06 Kaynak: AA
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor
Son Dakika! Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur