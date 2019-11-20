Trafik kazası geçiren Bahreynli hasta, şifayı Kayseri'de buldu

Ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan 18 yaşındaki Bahreynli hasta Mohammed Hadi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi edildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi ve Ortopedi-Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güney, hastanelerinin sadece yurt içerisindeki hastalara değil, yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini belirtti.

Erciyes Üniversitesi ile Bahreyn King Hamad Üniversitesi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, hastanelerinde birçok Bahreynli hastanın tedavi edildiğini vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Bahreyn'de trafik kazası geçiren Mohammed Hadi'nin ülkesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sevk edildiği Almanya'da çok sayıda cerrahi müdahale geçirmiş. Tedavisinin tamamlanamayacağı söylenerek Bahreyn'e tekrar gönderilen Mohammed Hadi, tedavisini yurt dışında kabul eden bir merkezin bulunamaması üzerine hastanemize başvurdu. Başvurusu kabul edilen Bahreynli hastanın topuğunda yumuşak doku kaybı vardı. Topuk kemiği açıktaydı. Mohammed Hadi'nin diğer bacağından doku alınarak topuğunu kapattık, sonrasında bacağına daha önceden konulmuş olan implantları çıkarttık. Eğri kaynayan yeri düzelttik, son olarak da sirküler fixatör yardımlı uzatma ameliyatı ile bacağındaki kısalığı giderdik. Hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde tamamladık."

Bahreynli hasta Mohammed Hadi ise, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde almış olduğu sağlık hizmetini beğendiğini söyleyerek, Başhekim Güney'e teşekkür etti.