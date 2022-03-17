Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

17.03.2022 10:21
Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus B. kullandığı 26 FU 777 plakalı otomobille, yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen'e çarptı. Park halindeki minibüse çarparak duran otomobilin sürücüsü Yunus B. olay yerinden kaçtı

Kazada ağır yaralanan Harun Bilgen, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Harun Bilgen'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli otomobil sürücüsü Yunus B. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Gasp ettiği otomobille kaçarken kaza yaptı... Kazaya karışan diğer aracı da gasp edip içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı Gasp ettiği otomobille kaçarken kaza yaptı... Kazaya karışan diğer aracı da gasp edip içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı

Eskişehir, Polis, Gazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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