Son Dakika Haberleri: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

1 saat önce

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildiKÜTAHYA - Göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur Sarıkaya, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyünde toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

KÜTAHYA - Göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur Sarıkaya, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyünde toprağa verildi.
Polis memuru Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Yeşilçam köyündeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Betül Sarıkaya ile evli olan Sarıkaya'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken yakılan ağıtlar yürek dağladı. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen Sarıkaya'nın ailesine yakınları ve meslektaşları destek oldu..
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazına, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Sarıkaya'nın ailesi, yakınları ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Uğur Sarıkaya, önceki gün Edremit ilçesi yakınlarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanmıştı. Sarıkaya, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

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