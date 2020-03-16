Trafik kazasında ölen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafik kazasında ölen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Trafik kazasında ölen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Aynı kazada annesi ve babası ölen Ramazan Ağırbaş için Sandal Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Küçük çocuğun naaşı, babası Şerif Süleyman (33) ve annesi Nezire Nazlı Ağırbaş'ın (25) mezarlarının yanına defnedildi.

Ağırbaş ailesinin yakınları cenazede üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve vatandaşlar katıldı.

Küçük çocuğun yoğun bakımdaki kardeşi Huriye Nisa Ağırbaş'ın (3) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

A.G.D. (45) yönetimindeki otomobille Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosiklet, 13 Mart'ta Uşak- İzmir kara yolu Kavacık Mahallesi kavşağı'nda çarpışmıştı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde, eşi Nezire Nazlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çiftin 6 ve 3 yaşlarındaki çocukları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Trafik kazasında ölen 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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