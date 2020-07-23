Trafik lambası çalan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Trafik lambası çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kara yolundaki trafik lambasını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kara yolundaki trafik lambasını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Gümüşhacıköy- Merzifon kara yolunda bulunan trafik lambasının direkten sökülerek çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Hırsızlık olayının olduğu yerde inceleme yapan asayiş ekipleri, şüpheli Yusuf T. ve Hasan T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerle 3 güneş paneli ve uyarı lambası da bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik lambası çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trafik lambası çalan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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