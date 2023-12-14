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2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak - Son Dakika
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2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Böylece trafik sigortası tavan fiyatları her ay yüzde 5 yükseltilecek. Tavan fiyat Mayıs 2024'ten sonra ise hasar maliyeti endeksine göre yapılacak. Hesaplamada asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

14.12.2023 - 10:04,  Güncelleme: 10:33
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Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı Mayıs ayında yüzde 2 olarak belirlenmişti.

HASAR MALİYET ENDEKSİNDE ASGARİ ÜCRET DETAYI

Trafik sigortası azami primi Mayıs 2024'ten itibaren hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

KURUL ORANI ARTIRMA VE İNDİRME YETKİSİNE SAHİP

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak ocak, şubat, mart, nisan ayları için belirlenen artış oranı ile mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulama yetkisine sahip.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenen trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafın zararlarını karşılamayı amaçlayan bir uygulamadır. Kazaya uğrayan tarafın mağduriyet yaşamaması için önceden alınan bir önlem olarak değerlendirilebilir. Araba sigortası olarak da bilinen uygulamanın esasları "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenir. Zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) bir diğer adıyla trafik sigortası, her yıl belirlenen limitler çerçevesinde yenilenen bir uygulamadır ve takip gerektirir.

Kaza durumunda kazaya sebep olan taraf; karşı tarafın aracında oluşan zararları, sürücü ve diğer yolcuların tedavi ve hastane ücretlerini, ölümlü kazalarda ise ölüm tazminatını ödemek zorundadır. Aksi takdirde haciz, icra ve hapis gibi yaptırımlarla karşılaşabilir. Primleri düzenli olarak ödenen aktif bir trafik sigortası sayesinde yüksek maliyetli tazminatları sigorta şirketi karşılar.

2024\'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak
YORUMLAR (1)
  • salihb: Trafik sigortası soygundan başka bir şey değil. 20 yıldır araç kullanırım her yıl sigorta yaptırırım daha aracı sürtmüş insan değilim. Sigorta isteğe bağlı olmalı . isteyen yaptırır isteyen yaptırmaz.böyle soygunculuk olmamalı Yanıtla 0 0

Otomobil, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024'te trafik sigortası prim artış oranı yüzde 5 olacak - Son Dakika
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