Trafik sinyalizasyon sektöründeki 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trafik sinyalizasyon sektöründeki 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi

Trafik sinyalizasyon sektöründeki 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı

6 saat önce

Rekabet Kurulunca trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Trafik sinyalizasyon sektöründeki 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı, System.String[]

Rekabet Kurulunca trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.


Trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulunca 12 Mart tarihinde yapılan dosyanın müzakeresi sonucunda Asım Aytaç Bozer AAB Mühendislik San. Tic., Asya Trafik Sinyalizasyon San. ve Tic. AŞ, Buharalılar Trafik Sinyalizasyon Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., İshakoğulları Sinyalizasyon Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti., Mosaş Akıllı Ulaşım Sistemleri AŞ, Nurullah Çağatay Tiritoğlu NÇT İnşaat Taahhüt, Rayennur Elektronik Ulaşım Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti., Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tankes Trafik Sistemleri Elektronik Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4'ncü maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, Matrisled Elektrik Elektronik İnş. Tic. Ltd. Şti.'nin aynı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi. - ANKARA

Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
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