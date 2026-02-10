Trafik Tehlikesi: Sürücüye Para Cezası ve Ehliyet İptali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Tehlikesi: Sürücüye Para Cezası ve Ehliyet İptali

10.02.2026 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücüye 14 bin 121 lira ceza verildi, ehliyeti alındı.

İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği tespit edilen sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 14 bin 121 lira idari para cezası uygulanan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir sosyal medya hesabından bir sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemede E.B'nin (30), 35 AZF 689 plakalı otomobiliyle Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde birden fazla şerit değiştirdiği tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücüye 14 bin 121 lira para cezası uygulandı, söz konusu kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Trafik, İzmir, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Tehlikesi: Sürücüye Para Cezası ve Ehliyet İptali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

21:42
Gizemli Uçak Fotoğrafında Kimler Var Suudi İş Kadını ve BAE Diplomatı Ortaya Çıktı
Gizemli Uçak Fotoğrafında Kimler Var? Suudi İş Kadını ve BAE Diplomatı Ortaya Çıktı
20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:53:18. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Tehlikesi: Sürücüye Para Cezası ve Ehliyet İptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.