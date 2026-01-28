Trafikte Kavga: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Trafikte Kavga: Sürücü Tutuklandı

Trafikte Kavga: Sürücü Tutuklandı
28.01.2026 13:39
İzmir'de sürücü, tartıştığı kişiyi demir sopayla darp edip döner bıçağıyla kovaladı, tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi önce demir sopayla darp edip ardından döner bıçağıyla kovalayan sürücü tutuklandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahsa 35 bin 919 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden İ.K. (29), aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp etti. Hızını alamayan şahıs, daha sonra aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Araç içerisinde bulunan ve saldırganın yakını olduğu değerlendirilen bir kadının sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 35 FA 0333 plakalı araç sürücüsünün İ.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın, görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Sürücü İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak başta olmak üzere toplam 7 ayrı maddeden 35 bin 919 TL idari para cezası uygulandı. Ceza puanının dolması nedeniyle şahsın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

Suç makinesi çıktı

Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılan İ.K.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kavga, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte Kavga: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Trafikte Kavga: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
