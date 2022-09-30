TRAFİKTE POMPALI DEHŞET, YOLA ÇÖP ATMA MESELESİ YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ - Son Dakika
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TRAFİKTE POMPALI DEHŞET, YOLA ÇÖP ATMA MESELESİ YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ

30.09.2022 10:23

ADANA'da trafikte tartıştıkları Mehmet A.?nın (52) otomobiline pompalı tüfekle ateş açan Bilal Can Erbey (22) ile yanındaki Enes Şahin (22), tutuklandı.

ADANA'da trafikte tartıştıkları Mehmet A.?nın (52) otomobiline pompalı tüfekle ateş açan Bilal Can Erbey (22) ile yanındaki Enes Şahin (22), tutuklandı. Cadde ortasındaki silahlı ve sopalı kavganın, Erbey'in kardeşi M.E.E.?nin yola içecek şişesi ve çöp atması üzerine yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediyevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. 01 DHF 10 plakalı cipin sürücüsü Mehmet A. ile 01 AHS 676 plakalı otomobilin sürücüsü Bilal Can Erbey arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mehmet A., aracından çıkardığı sopa ile otomobildeki Bilal Can Erbey, kardeşi M.E.E. ile arkadaşı Enes Şahin'e saldırdı. Erbey de otomobilin bagajındaki pompalı tüfeği çıkarıp, kaçmaya çalışan Mehmet A.?nın cipine ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yaklaşık 1 saat sonra Yurt Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Otomobilin bagajında ise olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan çalışmada cadde ortasındaki silahlı ve sopalı kavganın, içecek şişesinin yola atma meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

'KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM'

İfadesine başvurulan Mehmet A., "Otomobille seyir halindeyken camdan içecek şişesi, çikolata paketi gibi şeyler atıyorlardı. Ben de trafiği tehlikeye düşürdüklerini söyledim. Sonra sürücü olan kişi bana bağırmaya başladı. Konuşmak için durduğumda, birden üzerime geldiler. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Biri 'Tüfeği ver' deyince, aracıma binip kaçmaya çalışırken arkamdan ateş edildi" dedi.

'OLAYIN ŞOKUYLA ATEŞ ETTİM'

Şüphelilerden Bilal Can Erbey ise, "Kardeşim M.E.E., otomobilden içecek şişesi attı. Ben de çevreyi kirletmemesi konusunda uyardım. Sonra bir kişi aracın camını açıp bize bağırıp, hakaret etti. Ben de kavga etmek istemediğimi söyledim. Durduk ve araçtan indi. Kardeşime sopayla vurdu. Ben de olayın şokuyla av için kullandığım tüfekle ateş ettim" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Can Erbey ile Enes Şahin tutuklanırken, M.E.E. serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Çukurova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİKTE POMPALI DEHŞET, YOLA ÇÖP ATMA MESELESİ YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRAFİKTE POMPALI DEHŞET, YOLA ÇÖP ATMA MESELESİ YÜZÜNDEN YAŞANMIŞ - Son Dakika
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