Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı tutuklandı - KONYA - Son Dakika
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Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı tutuklandı - KONYA

6 saat önce

Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı.

Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen Halef Oşak (39), araç içerisindeyken iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Oşak'ın göğsünden aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi.

Oşak'ın cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Oşak ile trafikte tartıştığı öne sürülen Görkem G. (42) ile Soner S. (39) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelilerin Meram ilçesi Kozağaç Mahallesinde arkadaşlarına ait bir bağ evinde saklandıklarını tespit etti.

İki zanlı, bağ evine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan öldürülen Oşak'ın, trafikte Soner S'nin arabasına çaptığı, bunun üzerine şüphelilerin, araçla takip ederek durdukları Oşak'ı bıçakla yaralayarak kaçtıkları ileri sürüldü.

Trafikte tartıştıkları kişiyi öldüren iki zanlı tutuklandı - KONYA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:52 Kaynak: AA

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