Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayramlı Mahallesi'nde D.A.Ç. (43) idaresindeki traktör yolun kenarına devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
D.A.Ç'nin cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
