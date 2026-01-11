Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

11.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 43 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayramlı Mahallesi'nde D.A.Ç. (43) idaresindeki traktör yolun kenarına devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

D.A.Ç'nin cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

20:37
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
20:09
Beşiktaş’a sevindirici haber Dönüş tarihleri belli oldu
Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 20:49:45. #7.11#
SON DAKİKA: Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.