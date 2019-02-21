Son Dakika Haberleri: Traktör Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü

Traktör Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü

31 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Traktör Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında Karacasu- Tavas Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karacasu yönüne gitmekte olan Y.Y. (61) idaresindeki 09 ND 735 plakalı otomobil, Ataköy'e giden A.D. (53) idaresindeki 09 C 2122 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan sürücü Ahmet D. ve eşi Ayşe D. (48) yaralandı.

Otomobil sürücüsü Y.Y'nin ilk edinilen bilgilere göre Karacasu'ya hastaneye tedaviye giderken kaza yaptığı öğrenildi. Traktörün ise Geyre mahallesinden çıkıp evlerinin bulunduğu Ataköy mahallesine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Geyre, Aydın, Karacasu, 3. Sayfa
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