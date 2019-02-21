Traktör Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü
31 dakika önce
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Karacasu
ilçesine bağlı Geyre
Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 20.00 sıralarında Karacasu- Tavas
Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karacasu yönüne gitmekte olan Y.Y. (61) idaresindeki 09 ND 735 plakalı otomobil, Ataköy
'e giden A.D. (53) idaresindeki 09 C 2122 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan sürücü Ahmet D. ve eşi Ayşe D. (48) yaralandı.
Otomobil sürücüsü Y.Y'nin ilk edinilen bilgilere göre Karacasu'ya hastaneye tedaviye giderken kaza yaptığı öğrenildi. Traktörün ise Geyre mahallesinden çıkıp evlerinin bulunduğu Ataköy mahallesine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
Ortaokul Öğrencisi 3 Kız, Yolda Sıkıştırdıkları Kız Öğrenciyi Darp Etti! Görüntüler Büyük Tepki Topladı
İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü
Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti
Acemi Hırsızlar, Demir Çalarken Kullandıkları Araç Çamura Saplanınca Yakayı Ele Verdi