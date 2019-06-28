Son Dakika Haberleri: Traktörden düşen kadın öldü
Son Dakika Güncel Haber

Traktörden düşen kadın öldü

10 dakika önce

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde traktörden düşen Döndü Keskin (65), hayatını kaybetti.

Traktörden düşen kadın öldü, System.String[]
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde traktörden düşen Döndü Keskin (65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede çalışan Döndü Keskin, işi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada komşusuna rastlayan Keskin, Recep Ö.'nün traktörüne bindi. Traktör hareket halindeyken çamurluk bölümünün kırılmasıyla yere düşen Keskin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan tüm müdehalelere rağmen Döndü Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi olan Keskin'in 10 yıl önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
Büyükorhan, Bursa, Keskin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok Cani baba, eşinin yerini söylemeyen kızına kaza yaptırıp, 11 kurşunla öldürdü Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş G20'de yapılacak olan Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 ve F-35 düğümünü çözebilir mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörden düşen kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]