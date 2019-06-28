Traktörden düşen kadın öldü
10 dakika önce
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde traktörden düşen Döndü Keskin (65), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
BURSA'nın Büyükorhan
ilçesinde traktörden düşen Döndü Keskin
(65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede çalışan Döndü Keskin, işi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada komşusuna rastlayan Keskin, Recep Ö.'nün traktörüne bindi. Traktör hareket halindeyken çamurluk bölümünün kırılmasıyla yere düşen Keskin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan tüm müdehalelere rağmen Döndü Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi olan Keskin'in 10 yıl önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
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