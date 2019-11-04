Trakya Birlik'in minik güreşçilerinin büyük başarısı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler 2. Lig'e terfi müsabakaları 01-03 Kasım tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapıldı. Serbest ve Greko-Romen stil olarak ayrı ayrı yapılan müsabakalara 12 kulüp katıldı.



İlk 3 dereceye giren kulüplerin Minikler 2. Ligi'ne yükseldiği müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübü Minik Güreş Takımı serbest stilde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz, Greko- Romen Stilde ise 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmış olup, Takım halinde 3. olarak Minikler 2.ligine yükselmeye hak kazandı.



Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Bilindiği üzere Trakya Birlik olarak Güreş takımlarımız düzenlenen bütün liglerde yer almaktadır, hafta sonu Ankara'da düzenlenen Minikler 2.lige terfi müsabakalarında sporcularımız başarılı karşılaşmalar çıkararak Minikler 2.ligine yükseldiler. Minik Sporcularımızı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Serbest Stilde dereceye giren Trakya Birlik sporcuları ise şöyle:



"Vahid Samet Yılmaz - 44 kg. 1., Birtan Ergin - 48 Kg 1., Gökay Can Ergül - 52 Kg 1., Emircan Altıner - 68 Kg 2., İsmail Ayvaz - 85 Kg 3.



Greko - Romen Stilde dereceye giren Trakya Birlik sporcuları ise şöyle:



"Arda Serbest - 41 kg 1., Birtan Ergin - 48 kg 1., Vahid Samet Yılmaz - 44 kg 2., Gökay Can Ergül - 52 kg 2., Emircan Altıner - 68 kg 2., Furkan Duru - 57 kg 3." - EDİRNE