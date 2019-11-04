Son Dakika Haberleri: Trakya Birlik'in minik güreşçilerinin büyük başarısı
Son Dakika Spor Trakya Birlik'in minik güreşçilerinin büyük başarısı

Trakya Birlik'in minik güreşçilerinin büyük başarısı

7 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler 2. Lig'e terfi müsabakaları 01-03 Kasım tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı.

Trakya Birlik'in minik güreşçilerinin büyük başarısı, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler 2. Lig'e terfi müsabakaları 01-03 Kasım tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapıldı. Serbest ve Greko-Romen stil olarak ayrı ayrı yapılan müsabakalara 12 kulüp katıldı.


İlk 3 dereceye giren kulüplerin Minikler 2. Ligi'ne yükseldiği müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübü Minik Güreş Takımı serbest stilde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz, Greko- Romen Stilde ise 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmış olup, Takım halinde 3. olarak Minikler 2.ligine yükselmeye hak kazandı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Bilindiği üzere Trakya Birlik olarak Güreş takımlarımız düzenlenen bütün liglerde yer almaktadır, hafta sonu Ankara'da düzenlenen Minikler 2.lige terfi müsabakalarında sporcularımız başarılı karşılaşmalar çıkararak Minikler 2.ligine yükseldiler. Minik Sporcularımızı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Serbest Stilde dereceye giren Trakya Birlik sporcuları ise şöyle:


"Vahid Samet Yılmaz - 44 kg. 1., Birtan Ergin - 48 Kg 1., Gökay Can Ergül - 52 Kg 1., Emircan Altıner - 68 Kg 2., İsmail Ayvaz - 85 Kg 3.


Greko - Romen Stilde dereceye giren Trakya Birlik sporcuları ise şöyle:


"Arda Serbest - 41 kg 1., Birtan Ergin - 48 kg 1., Vahid Samet Yılmaz - 44 kg 2., Gökay Can Ergül - 52 kg 2., Emircan Altıner - 68 kg 2., Furkan Duru - 57 kg 3." - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu, "Çakar düzenlemesi kapsamında İstanbul'da 68, Ankara'da 50 çakar...
Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı Erkan Zengin, Karagümrük ile yollarını ayırdı! Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:51:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya Birlik'in minik güreşçilerinin büyük başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]