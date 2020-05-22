Trakya'da 15-20 yaş arasındaki gençler güneşli havanın keyfini çıkardı - KIRKLARELİ/ - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, güneşli havada dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Edirne'de sokağa çıkan gençlerin büyük çoğunluğu, parklarda arkadaşlarıyla buluşarak sohbet etmeyi tercih etti.

Bazı gençler açık havada yürüyüş yaparken, bazıları da bisiklet sürdü, spor yaparak zaman geçirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde gençlerden bazıları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile Festival Alanı'nda yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Gençlerin bir kısmı bisikletleriyle gezdi, bir kısmı da yeşil alanlarda piknik yaptı.

Arkadaşlarıyla sokakta buluşan 17 yaşındaki Muhammed Mustafa Çerçi de yeniden dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çerçi, gününü yürüyüş yaparak geçireceğini ve arkadaşlarıyla hasret gidereceğini belirtti.

Tekirdağ'da yeniden dışarı çıkan gençler, arkadaşlarıyla parklarda buluşup bisiklet sürdü ve basketbol oynadı.

Bazı gençler de kentin en işlek yeri Hükümet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.