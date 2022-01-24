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Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor - Son Dakika

Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

24.01.2022 11:17
Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Kovid-19 ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasında olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasında olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 90,37, ikinci doz ortalaması yüzde 84,20 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 86,3 ile Kırklareli beşinci sırada. Tekirdağ yüzde 84,3 ve Edirne yüzde 84,2 ile Türkiye ortalaması üzerinde seyrediyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Mehmet Hilmi Çiler, AA muhabirine, kendisine dördüncü dozun uygulandığını söyledi.

Salgın nedeniyle dünya genelinde çokça insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Çiler, "Allah devlete ve millete zeval vermesin. Bu günleri de millete bir daha yaşatmasın. Bu büyük bir felaket aslında dünya için. Ama devletimiz sağ olsun vatandaşımızı hiç mağdur durumda bırakmadan bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor." diye konuştu.

Virüsün şakasının olmadığını vurgulayan Çiler, bazı kişilerin hala kurallara uymadığını ve aşı olmadığını gördüğünce çok şaşırdığını belirtti.

Fatma Demirel de bazı vatandaşların maske takmadığını kurallara uymadığını gözlemlediğini dile getirdi.

Vakaların hızla arttığına işaret eden Demirel, bu nedenle de tedirgin olduklarını söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da aşılama çalışmaları sürüyor.

Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

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Kırklareli, Tekirdağ, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor - Son Dakika


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