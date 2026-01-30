Trakya\'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 31 Ocak-6 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Trakya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kuzeybatıdan başlayarak düşmesi bekleniyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Trakya'da hafta sonu itibarıyla hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Zaman zaman yağmur ve yer yer karla karışık yağmur geçişleri tahmin edilirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günleri Trakya genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklarda belirgin azalma tahmin ediliyor. Trakya'da gündüz sıcaklıklarının 6-9 derece, gece sıcaklıklarının ise 2-4 derece seviyelerine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Haftanın ortasından itibaren Trakya genelinde yağışların etkisini kaybetmesi, parçalı bulutlu ve yer yer açık havanın hakim olması beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk havanın hissedileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısı da yapıldı.

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü, yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olmalarını, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.