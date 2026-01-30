Trakya'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trakya'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Trakya\'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor
30.01.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da hafta sonu sıcaklıklar düşecek, yağmur ve kar bekleniyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 31 Ocak-6 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Trakya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kuzeybatıdan başlayarak düşmesi bekleniyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Trakya'da hafta sonu itibarıyla hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Zaman zaman yağmur ve yer yer karla karışık yağmur geçişleri tahmin edilirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günleri Trakya genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklarda belirgin azalma tahmin ediliyor. Trakya'da gündüz sıcaklıklarının 6-9 derece, gece sıcaklıklarının ise 2-4 derece seviyelerine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Haftanın ortasından itibaren Trakya genelinde yağışların etkisini kaybetmesi, parçalı bulutlu ve yer yer açık havanın hakim olması beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk havanın hissedileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısı da yapıldı.

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü, yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olmalarını, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:54:14. #7.11#
SON DAKİKA: Trakya'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.