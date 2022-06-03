Edirne ve Kırklareli 'nde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı içkiye el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trakya'da kaçak içki operasyonlarında gümrük kaçağı içkilere el konuldu - Son Dakika

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