KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

26.11.2020 17:15

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Edirne'de ekipler tarafından alışveriş merkezleri, pazarlar ve toplu ulaşım araçlarında denetimler gerçekleştirildi.

Kentte toplu ulaşım araçlarında dezenfektan olup olmadığı ve fiziki mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kırklareli

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 50'nin üzerinde arttığı Kırklareli'nde tedbirler yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yaptı.

HES kodu olmayan vatandaşların kente girişlerine müsaade edilmedi.

Kentte bir çok noktada toplu taşıma araçları üzerindeki denetimler arttırıldı. Ekipler ticari taksi ve yolcu minibüslerini durdurarak hijyen kuralları ile vatandaşların HES kodu sorgulamasını gerçekleştirdi.

Ekipler vatandaşların yoğun olduğu alanlarda da maske ve sigara denetimlerini sürdürüyor.

Kent sakinlerinden Veysel Akman, denetimlerden memnun olduklarını, herkesin maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, pazar yeri ve toplu taşıma araçlarında ekiplerle denetimlerde bulundu.

Süleymanpaşa ilçesindeki Yavuz Mahallesi'nde bulunan pazar yerine giden Yıldırım, pazar esnafına ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konularında uyarılar yaptı.

Yıldırım, koronavirüs tedbirlerine uyan vatandaşlara ve pazarcılara teşekkür etti.

Toplu taşıma araçlarında da denetim yapan Yıldırım, vatandaşlara tedbir konusunda uyarılarda bulundu.

Yıldırım, tedbirlere uyulmazsa vaka sayılarının artabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum; maske ve mesafeye çok dikkat edilmesi lazım. Bunu sadece bizim için değil, tedbir için yapmaları gerekiyor. Denetim olsun diye, ya da denetlerler, bize ceza yazarlar diye yapmasınlar, tamamen kendi sağlıkları için yapsınlar. Bir şekilde hastalığın bulaştığı kişilerin evlerinde karantina kurallarına sıkıca riayet etmesi gerekiyor."

KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı
KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

Kırklareli, HES kodu, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı - Son Dakika


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