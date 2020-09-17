Trakya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Trakya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi, System.String[]

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Edirne kent merkezi ve ilçelerinde alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapılan kontroller kapsamında bazı iş yerlerinin denetimine katılan Vali Ekrem Canalp, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.

Valilik tarafından dağıtılan dezenfektan pompalarının esnafa ulaşıp ulaşmadığını da kontrol eden Canalp, dezenfektanları biten esnafa İl Özel İdaresinden ücretsiz temin edebileceklerini söyledi.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da katıldı.

Edirne'de 1 Haziran'dan bu yana, kent merkezi ve ilçelerde aralarında gıda satış yerleri, kahvehane, kafeterya, spor merkezleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, konaklama tesisleri gibi alanlarda 34 bin 308 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde bazı iş yerlerinin denetimine katılan Vali Osman Bilgin, vatandaşların ve işletmelerin kurallara büyük oranda uymasının sevindirici olduğunu söyledi.

Vali Bilgin, denetimde bir berberde müşteri bekleme koltuklarını görmesi üzerine kaldırılması yönünde uyarıda bulundu.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve ilgili kurum yetkilileri de katıldı.

Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ticari araçları denetleyerek, şoför ve yolculara maske ile mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile kent merkezindeki denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Otogarda firma yetkililerini ziyaret eden Vali Yıldırım, çalışanlar ile yolcuları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Vali Yıldırım, gazetecilere, HES kodu olmadan vatandaşlara bilet kesilmediğini ve herkesin kurallara uyduğunu söyledi.

Tekirdağ'da korkmayı gerektirecek bir durumun bulunmadığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Böyle olması insanların rehavete kapılmaları anlamına da gelmesin. Tekirdağ'da kurallara uyulduğu için korkacak bir durum yok. Bu dikkati devam ettirmemiz lazım. Örnek iller listesindeki yerimizi korumalıyız. Maske mesafe kurallarına dikkat ettikçe sayıları azaltacağız. Hastanelerimizde yoğun bir hasta durumu söz konusu değil. Tekirdağ'da izolasyonda olması gerekirken dışarıda olan 6 kişi yurda yerleştirildi. Bunlar çok yüksek rakamlar değil. Karantinada kalacak yeri olmayan, evleri müsait olmayan, dışarıdan gelen vatandaşları da yurtlarda misafir ediyoruz."

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin de Tekirdağ'da yoğun bakım yataklarının yüzde 47'sinin boş olduğunu vurgulayarak, "Bu sayı zaman zaman değişiyor. Yoğun bakımlarda yatan hastaların içerisinde farklı hastalık veya kazalardan dolayı da yatanlar var. Dün açıklanan yoğun bakımlardaki yüzde 65'lik doluluk oranı var ama hepsi korona hastası değil. Farklı illerden de hasta olması nedeniyle yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüksek." ifadelerini kullandı.

Kırklareli, Jandarma, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

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