Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor - Son Dakika

Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor

06.12.2020 10:29

Son dakika habere göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kurallara uyulduğu gözlendi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kurallara uyulduğu gözlendi.

Sabah saatlerinde kısıtlamadan izinli olarak işlerine gidenler dışında sokakların boş olduğu görüldü.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde sabah saatlerinde yoğun olan Selimiye Camisi civarı ve Saraçlar Caddesi'nde kısıtlama nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kapalı ve soğuk bir havanın hüküm sürdüğü kentte, öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Dün de sabah saatlerinde kurallara riayet edildiği görülmüş ancak öğle saatlerinde yer yer bazı vatandaşların kural ihlali yaptığı belirlenmişti.

Emniyet Müdürlüğü hem yaya hem de mobilize halde ihlalin olup olmadığını pek çok yerden denetlemeye devam ediyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte normal günlerde işlek olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Vatandaşların evde kalmasıyla, kentin işlek noktaları Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor
Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor
Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor
Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor

Emniyet Müdürlüğü, Saraçlar Caddesi, Selimiye Camisi, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı "Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak         
23:17
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 11:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei