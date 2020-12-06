Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kurallara uyulduğu gözlendi.

Sabah saatlerinde kısıtlamadan izinli olarak işlerine gidenler dışında sokakların boş olduğu görüldü.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde sabah saatlerinde yoğun olan Selimiye Camisi civarı ve Saraçlar Caddesi'nde kısıtlama nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kapalı ve soğuk bir havanın hüküm sürdüğü kentte, öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Dün de sabah saatlerinde kurallara riayet edildiği görülmüş ancak öğle saatlerinde yer yer bazı vatandaşların kural ihlali yaptığı belirlenmişti.

Emniyet Müdürlüğü hem yaya hem de mobilize halde ihlalin olup olmadığını pek çok yerden denetlemeye devam ediyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte normal günlerde işlek olan Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Vatandaşların evde kalmasıyla, kentin işlek noktaları Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.