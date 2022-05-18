Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'den Bakan Varank'a ziyaret - Son Dakika
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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'den Bakan Varank'a ziyaret

18.05.2022 11:56
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'den Bakan Varank'a ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Tohumcular Derneği yöneticileri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Tohumcular Derneği yöneticileri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ve Trakya Tohum A.Ş. yetkilileri ile Bakan Varank'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve kurumların faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Tohumcular, sektörde yapılan Ar-Ge çalışmalarının da imalat sanayi çalışmalarına eş değer değerlendirilmesi hususunda Bakan Varank'tan destek istedi.

Trakya'da geliştirilen yerli hibrit ayçiçek tohumları da Varank'a teslim edildi.

Şahin ve sektör temsilcileri Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ile de bir araya gelerek çalışmalarla ilgili görüştü.

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Kaynak: AA

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