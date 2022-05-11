Trakya Üniversitesi "40 Kadın 40 Eser" sergisi açıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi "40 Kadın 40 Eser" sergisi açıldı

11.05.2022 09:07
Trakya Üniversitesi "40 Kadın 40 Eser" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesinin 40'ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan "40 Kadın 40 Eser" sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan atölyelerde, kadınlar tarafından üretilen eserler sergilendi.

Trakya Üniversitesinin 40'ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla hazırlanan "40 Kadın 40 Eser" sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan atölyelerde, kadınlar tarafından üretilen eserler sergilendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü ilk TÜBAP destekli projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin heyecan verici olduğunu belirten Tabakoğlu, "İçerisinde 40'ıncı yıl, 40 hanımefendi vardı ve 40 eser ortaya çıkacaktı. Üniversiteyi ve şehri birleştirecek sosyal sorumlulukları harekete geçirmek istiyorduk. Bu amaçla sosyal sorumluluk merkezi kurduk." dedi.

Tabakoğlu, atölyeleri eşiyle ziyaret ettiğinde hocaların ve öğrencilerin heyecanına şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Kursiyerlerin kısa sürede çok güzel eserler ortaya çıkardığını ifade eden Tabakoğlu, "Hem şehirle üniversiteyi kucaklaştıran hem gönüllere dokunan, farklı alanlarda da devamı gelebilecek bir pilot proje oldu. İnşallah devamı gelecek." diye konuştu.

Şehit Ressam Hasan Rıza Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal da projeyle kadınların üretken ve toplumu yönlendirebilen özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla 10 atölye oluşturulduğunu belirtti.

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar da projede kadınların kültürel ve sanatsal becerileri ve yeteneklerini ortaya koymayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Kartal, Mıhlayanlar ve beraberindeki kadınlar açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

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Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Araştırma, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi '40 Kadın 40 Eser' sergisi açıldı - Son Dakika


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