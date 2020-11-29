Trakya Üniversitesi kurucu rektörü Karadeniz yaşamını yitirdi - Son Dakika

Trakya Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadeniz'in vefat ettiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin temellerinin atılmasında büyük emekleri olan Prof. Dr. Karadeniz'in vefat ettiği belirtildi.
Karadeniz'in cenazesinin yarın İstanbul Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği kaydedildi.
Karadeniz, 1982-1992 yılları arasında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yapmıştı.
- Kaynak: AA
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