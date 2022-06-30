Trakya Üniversitesi öğrencileri DUS başarı sıralamasında birinci oldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi öğrencileri DUS başarı sıralamasında birinci oldu

30.06.2022 12:50
Trakya Üniversitesi öğrencileri DUS başarı sıralamasında birinci oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, YÖK tarafından yayınlanan Mezun Başarı Atlası sistemi değerlendirmelerine göre, 2021 DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) başarı sıralamasında tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, YÖK tarafından yayınlanan Mezun Başarı Atlası sistemi değerlendirmelerine göre, 2021 DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı) başarı sıralamasında tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, güçlü eğitimi ve uzun yıllara dayanan tecrübesi ile ülkenin ve bölgenin en önemli sağlık eğitim merkezi Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinin başarısı ile dikkati çekti.

Türkiye'den 43 üniversitede verilen diş hekimliği eğitimlerinin ardından mezun olan öğrenciler içerisinde Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı'nda, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları birinci sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, güzel bir ekip çalışması sonunda başarının geldiğini belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesinin genç, dinamik ama bir o kadar da tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Fakültemizin başarısından ötürü rektör yardımcım ve fakültemizin dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'nu, kıymetli hocalarımızı ve sevgili mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Hatipoğlu ise DUS başarı sıralamasında birinci olan öğrenciler ile öğrencilerin başarılı olmasında büyük emekleri olan hocaları tebrik etti.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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