Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ziyaret etti - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Damka'ya, KDTP Prizren Şubesinde iadei ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Kosova ile her zaman iyi ilişkiler geliştirildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesinin kapılarının hem eğitim öğretim anlamında hem de sağlık hizmetleri konusunda sonuna kadar Kosova halkına açık olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Kosovalı evlatlarımızı kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, ihtiyaçları ne olursa olsun yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Aynı şekilde bu bölgeden gelen hastalar, yine hastanemizde şifa buluyor.

Bu güzel ilişkilerin derinleşmesi ve Kosova'dan gelen öğrenci sayımızın her geçen yıl daha da artması için Trakya Üniversitesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. KDTP'nin ve Kosova halkının her zaman yanındayız."

"Trakya Üniversitesine minnettarız"

KDTP Genel Başkanı Damka da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesi ile çok güzel bir diyalog geliştirdiklerinin altını çizen Damka, şöyle konuştu:

"Kosova halkına sağlıktan eğitime her anlamda çok önemli katkılar sağladılar. Artarak devam eden bu hizmetler nedeniyle Trakya Üniversitesine minnettarız. Önümüzdeki dönemde de hem Kosova hem de Türk halkına fayda sağlayacak projeler ve iş birliklerine yine birlikte imza atacağımıza, dost ve kardeş bu iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Trakya Üniversitesi ziyaret heyetinde Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ve Özel Kalem Müdürü - Basın Danışmanı öğretim görevlisi Kıvanç Ada yer aldı.