Trakyaka 15 Milyon Lira Hibe Desteği Verecek

Trakya
Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2019 Yılı Mali Destek Programlarına ilişkin bu yıl 15 milyon lira hibe desteği verecek. Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 milyon mali kaynağın bölgede faaliyet gösteren işletmeler, kurum ve kuruşlardan gelecek başarılı projelere hibe olarak aktarılmasının planlandığını söyledi.
TRAKYAKA tarafından İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarının yayınlandığını anımsatan Ilık, Trakya bölge planı önceliklerine göre oluşturulan proje teklif çağrısının ilan edildiğini kaydetti.
Bölgede yerel dinamiklerin canlandırılması, ekonomik hareketliliğin sağlanması amacıyla hibe desteklerinin önemli olduğunu ifade eden Ilık, bölgenin imalat sanayi, gıda ürünleri ve turizm alanında çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Doğal kaynakların değerlendirilerek, ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktaran Ilık, "Trakya Kalkınma Ajansı her yıl bölgede mali destek programlarına çıkıyor. Bu yıl da verilecek olan mali destek programları kapsamında 15 milyon lira hibe desteği verecek. İmalat sanayinde mesleki eğitimin geliştirilmesi, süt ürünleri sektörünün geliştirilmesi, turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, mali destek programı başlıkları altında duyurulan programlar aracılığıyla bölge paydaşlarına hibe desteği sağlanacak." diye konuştu.
Bölge kalkınmasının sürdürülebilir ve kalıcı olması için çalıştıklarını dile getiren Ilık, şöyle devam etti:
"İmalat sanayinde mesleki eğitimin geliştirilmesine 5 milyon, süt ürünleri sektörünün geliştirilmesine 4 milyon, turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi mali destek programına ise 6 milyon hibe desteği verilecek. Ayrıca mesleki eğitimin geliştirilmesinde proje başına 400 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak. 17 Mayıs'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden başvurulması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahiplerine proje içeriği konusunda Kırklareli, Edirne
ve Tekirdağ
'da da teknik yardım sağlanacak. Bölgenin gelişmesi adına hazırlanacak örnek projelerle kalkınmanın sürdürülebilir ve kalıcı bir zeminde yürütülmesi temel beklentimizdir."