Son Dakika Haberleri: Tramvayda Teknik Arıza

Tramvayda Teknik Arıza

49 dakika önce

Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.

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Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş- Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.

Alınan bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.

İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Bağcılar, Zeytinburnu, Güngören, Güncel
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