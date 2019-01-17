Tramvayda Teknik Arıza
49 dakika önce
Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler, Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.
Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş- Bağcılar
Tramvay hattında seferler, Kabataş- Zeytinburnu
ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.
Alınan bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu. İETT
, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:04 Kaynak: AA
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