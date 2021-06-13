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Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı - Son Dakika

Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı

13.06.2021 17:31

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaş oldukları belirtilen trans birey S.K. ile Hakan S.'yi arasında yaşanan tartışmada Hakan S. pompalı tüfekle omzundan ve kulağından yaralandı. Yaşanan olay sonrasında kendisini eve kilitleyen S.K., çilingirin gelmesiyle gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda iki arkadaş olan trans birey S.K. ve Hakan S. (44) arasındaki tartışma büyüyerek silahlı tartışmaya dönüştü. Şahıslardan S.K. hızla eline aldığı tüfekle Hakan S.'ye ateş etti. Hakan S., kulağına ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, suç aleti pompalı tüfek bulunamadı.

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak'taki binanın önünde meydana gelen olayda, Hakan S. ile arkadaşı S.K. arasında, eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Hakan S.'nin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı.

Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi

KULAĞINDAN YARALANDI

Sol kolundan ve kulağından yaralanan Hakan S., polis noktasına kadar yürüyerek yardım istedi. Polisin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Hakan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KENDİSİNİ DAİREYE KİLİTLEDİ

Ekipler olayın gerçekleştiği bina önüne gelerek S.K.'nin evine çıktı. Uzun süre kapıyı çalan polis, yanıt alamadı. Aracı bina önünde bulunan S.K.'nin dairesine girmek için gerekli izinlerin alınmasının ardından ekipler, çilingirle kapıyı açtırıp, girdi. Evden çıkarılan S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği aramalara rağmen bulamadı.

Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı

Pompalı Tüfek, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurarak, kendisini eve kilitledi! Bütün mahalle pompalı seslerine ayaklandı - Son Dakika


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