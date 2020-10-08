Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor - Son Dakika

Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor

08.10.2020 11:21
Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor, System.String[]

Bursaspor, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamazken, kadrosunun da tamamı yerli ve altyapı ağırlıklı oyunculardan oluştu.

Bursaspor, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye yapamazken, kadrosunun da tamamı yerli ve altyapı ağırlıklı oyunculardan oluştu. Bursa ekibi, ligdeki 4 haftayı 4 puanda geçerken, yaş ortalamasının 21.9 olması dikkat çekti.

Transfer engelini kaldıramadığı gerekçesiyle sezona transfer yapamadan başlayan Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftalık dilimi 4 puanda geçti. Birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra, iki kez rakiplerine kaybeden Bursa temsilcisi, 12'nci basamakta yer aldı. Zirvedeki İstanbulspor ve Altınordu ile arasında 5 puanlık fark bulunan Bursa ekibi; iç sahada oynadığı maçlarda henüz puan ile tanışamazken, geçen sezonki performansının da gerisinde kaldı.YAŞ ORTALAMASI 21.9Mevcut kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'un, bir çok önemli oyuncusuyla da yolları ayrıldı. 11 oyuncusu takımdan ayrılan Bursa temsilcisi, 6 genç ismi de başka ekiplere kiraladı. 13 genç oyuncusunu da U19 ve U17 takımlarından A Takım'a çıkaran Bursaspor'da yaş ortalaması da düştü. Bursaspor'un TFF'ye gönderdiği 31 kişilik kadronun yaş ortalaması yalnızca 21.9 oldu. 18 yaş ve altı 11 oyuncunun kadroda bulunması da dikkat çekti.5 SEZON SONRA İLKGeçtiğimiz sezon, TFF 1'inci Lig'de uzun bir aradan sonra mücadele etmeye başlayan Bursaspor, ilk 4 haftalık periyodu 9 puanla 2'nci basamakta tamamladı. Bu sezon ise, söz konusu performansın gerisinde kalan Bursa temsilcisi, 5 sezon sonra evinde oynadığı ilk iki mücadeleyi puansız kapadı. Bursaspor, son olarak 2014/15 sezonunun ilk haftalarında, Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybederek sahasındaki ilk iki maçı puansız geçmişti.TÜM MAÇLARDA ÖNE GEÇTİ AMA…Bursaspor'un bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda öne geçmesini bildi. Ligin ilk haftası evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Bursa ekibi, devreye 1-0 üstün girdiği maçı 3-1 kaybetti. Akabindeki hafta Altınordu karşısında 2-0 galibiyete ulaşan Bursa temsilcisi; evinde Giresunspor'a karşı da öne geçmesine karşın maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Son olarak Tuzlaspor deplasmanında 11'inci dakika sonunda 3-0 üstün konumundaki Bursaspor, maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak bir puana razı oldu.KADRONUN TAMAMI YERLİLERDEN OLUŞTUBursaspor'un, TFF'ye gönderdiği oyuncu listesinin tamamı yerlilerden oluştu. Geçtiğimiz dönemlerde birçok yabancı oyuncu ile mücadele veren Bursa temsilcisi, içerisinde bulunduğu mali kriz nedeniyle bu yıl tamamen yerli oyuncularına yöneldi. Ligde de kadrosunu tamamen yerlilerden oluşturan birkaç takım arasında arasında yer alan Bursaspor'un kadrosunda 24 oyuncu, yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişti.GENÇLERDEN GOL KATKISIBursaspor, hücumda da genç oyuncularından katkı aldı. Takımın santrfor mevkiinde forma giyen oyuncusu Ali Akman ile Burak Kapacak, ikişer golle en golcü isimler oldu. Bu iki ismin yanı sıra Emirhan Aydoğan, İsmail Çokçalış ve Burak Altıparmak, takımın diğer gollerini kaydetti. Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak ve Cüneyt Köz ise, 4 maçın tamamında, tam süre aldı. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, bu süreçte 19 farklı oyuncusundan yararlandı.

Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor
Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Transfer, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Transfer yapamayan Bursaspor, gençleriyle mücadele ediyor - Son Dakika Spor

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