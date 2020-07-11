Transferde Max Kruse sürprizi! Fenerbahçe'den sonra yeni takımı...

Werder Bremen'de kaptanlık görevi yapan ve Fenerbahçe'ye gelmeden önce 3 sene forma giyen Max Kruse için, geri dönüş ihtimali tartışılıyor.



Werder Bremen'de Teknik Direktör Kohfeldt ve Sportif Direktör Baumann, Max Kruse için açıklamalarda bulundu.



"FUTBOLDA HİÇBİR ŞEYE OLMAZ DİYEMEYİZ"



Frank Baumann yaptığı açıklamada; "Futbolda hiçbir şeye olmaz diyemeyiz. Söylentiler hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi.



"MAX'I SEVERİM..."



Teknik Direktör Florian Kohfeldt ise yaptığı açıklamada; "Max'ı severim ama bu konu hakkında henüz düşünmedim. O yüzden yorum yapmak da istemiyorum." dedi.



Max Kruse için Werder Bremen'in yanı sıra Almanya'daki bir diğer olası adres olarak, Union Berlin ihtimali de bulunuyor.



