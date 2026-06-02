Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan Travis Scott'ın İstanbul'daki organizasyonu, bir hayal kırıklığı zincirine dönüştü. Etkinlik için 50 bin TL gibi astronomik bilet ücretleri ödeyen müzikseverler, dev bir fiyaskoyla karşılaştı. Ünlü rapçi, konsere yaklaşık bir saat geç çıkmasının yanı sıra, sahnede yalnızca 20 dakika kaldı. Yüzünü tamamen kapatan aksesuarlarla performans sergilemesi ve seyirciyle bağ kurmaması bardağı taşıran son damla oldu. Beklentileri boşa çıkan binlerce izleyici, konser sonunda ünlü yıldızı yuhalayarak protesto etti.

ÖNCE SAVUNDU: "GERÇEK BİR PERFORMANS İÇİN GELECEĞİM"

Sosyal medyada yükselen öfke dolu paylaşımların ardından ünlü rapçi, kişisel sosyal medya hesabından Türk hayranlarına yönelik bir mesaj yayınladı. Yaşananların tam bir konser olmadığını, bir dostunun özel kutlaması için orada bulunduğunu belirten Scott, şu ifadelerle Türkiye'ye geri döneceğini ilan etmişti:

"Türkiye'deki tüm çılgınlara (rager'lara): Ben buraya sadece bir arkadaşımın BÜYÜK günü için düzenlenen partide ev sahipliği yapmaya geldim. Özellikle kardeşimin şovunun ne kadar çılgınca göründüğünü gördükten sonra, gerçekten geri gelip gerçek anlamda performans sergilemek için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda Türkiye'deki çılgınları görmek için sabırsızlanıyorum. Sevgilerle, Flame."

TEPKİLER DİNMEYİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ

Ancak ünlü rapçinin "Bu sadece bir arkadaşımın partisiydi" savunması Türk hayranlarını teselli etmeye yetmedi. Ödenen yüksek bilet fiyatlarına karşılık yapılan bu açıklamaya tepkiler çığ gibi büyümeye devam edince Travis Scott geri adım attı. Dünyaca ünlü yıldız, kısa süre içinde sosyal medya hesabından yaptığı "Türkiye'ye tekrar geleceğim" içerikli bu açıklamayı tamamen kaldırdı. Scott'ın paylaşımı silmesi, İstanbul'daki organizasyonun üzerindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.