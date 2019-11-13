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Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 2 ölü, 1 yaralı (2)
7 saat önce
2 KİŞİ ÖLDÜElazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
2 KİŞİ ÖLDÜ
Elazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor.
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