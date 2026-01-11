Tren, Hemzemin Geçitteki Araçla Çarpıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TCDD'ye ait yük treni, hemzemin geçitte kalan otomobile çarptı.

Erzurum'dan Kars istikametine seyir halindeki 8266416 sefer sayılı boş yük treni, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu çöplüğü hemzemin geçidinde kar ve buz nedeniyle mahsur kalan 52 FG 820 plakalı otomobile çarptı.

Trenin geldiğini fark eden sürücü Melih Akça ile Onur Dev ve Barış Bildik, araçtan inerek bölgeden uzaklaştı.

Otomobil ve trende kaza nedeniyle hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan tren yolu, otomobilin bölgeden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.