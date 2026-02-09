Trendyol 1. Lig 24. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
Trendyol 1. Lig 24. Hafta Tamamlandı

09.02.2026 22:22
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta sona erdi, Amed liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde 24. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Trendyol Süper Lig'e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor, haftayı üçer puanla kapattı. Diyarbakır temsilcisi 49 puanla liderliğini sürdürürken, Erzurum ekibi 48, Esenler Erokspor 47 puanla sıralandı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: 0-5

İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: 3-1

Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: 3-1

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-5

Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-0

Manisa FK-Boluspor: 4-1

Sakaryaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER24154553282549
2.ERZURUMSPOR FK24139244182648
3.ESENLER EROKSPOR24138355203547
4.SİPAY BODRUM FK24126649202942
5.ARCA ÇORUM FK24125736261041
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR24109534211339
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2410773332137
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2499646281836
9.BANDIRMASPOR2410683225736
10.BOLUSPOR24105942321035
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK249783324934
12.MANİSA FK249783634234
13.İSTANBULSPOR2471163133-232
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR247982724330
15.SMS GRUP SARIYERSPOR2493122432-830
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2484122731-428
17.SERİKSPOR2475122446-2226
18.SAKARYASPOR2465133245-1323
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2407171865-477
20.ADANA DEMİRSPOR24022215107-92-28
Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 4 maçla açılacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Atyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.99 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)

Kaynak: AA

