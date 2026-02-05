Tribünden Düşen Taraftar Ağır Yaralandı - Son Dakika
Tribünden Düşen Taraftar Ağır Yaralandı

Tribünden Düşen Taraftar Ağır Yaralandı
05.02.2026 21:16
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen Arda Kaçmaz ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi ağır yaralandı.

Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Arda Kaçmaz tribünden düştü.

Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaçmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

