Tribünden Düşen Taraftar Ağır Yaralandı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi ağır yaralandı.
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Arda Kaçmaz tribünden düştü.
Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaçmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
