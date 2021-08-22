Tribünlerden Samatta'ya tepki - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'ya sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli tribünde Mbwana Samatta'ya tepki gösterdi. Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)