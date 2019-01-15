'TRT Çocuk Film Kuşağı' İle Seçkin Yapımlar İzleyici İle Buluşuyor

Ebeveynlerin de çocukları ile birlikte izleyebileceği yapımlar ile TRT Çocuk doğru ekran kullanımı deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Sunduğu içerikler ve gerçekleştirdiği programlar ile önemli ve başarılı işlere imza atan TRT Çocuk, TRT Çocuk Film Kuşağı projesi ile çocukların evrensel algılarına katkı sunmak, farklı kültür ve coğrafyalar ile tanışmalarına vesile olmak, sinema kültürlerini geliştirmek ve uluslararası bir perspektif ile buluşma imkânı sunacak.

Çocukların ebeveynleri ile birlikte izleyebileceği filmler okul öncesi de dahil farklı yaş gruplarını kapsıyor. Ayrıca yeni çalışma ile TRT Çocuk bir çizgi film kanalı olmanın ötesine geçerek ebeveynlere yönelik çalışmalarını da hayata geçiriyor.

Bu girişimi aynı zamanda "medya okuryazarlığı" kapsamında ekran yönetimi ve doğru içeriğin tespiti gibi oldukça önemli konularda ebeveynleri, çocukları ekran başında yalnız bırakmadan, 'birlikte' izlemenin önemi konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

TRT Çocuk Film Kuşağı serisinde Amerika, Almanya, Avusturalya, Belçika, Brezilya, Fransa, Hollanda, Norveç, İran, Japonya gibi ülkelerin yapımları ile oldukça zengin uluslararası bir perspektif sunmayı hedefliyor.

TRT Çocuk'un başlattığı kuşağın önemine dikkat çeken TRT Çocuk Genel Koordinatörü Bekir Yıldızcı, "TRT Çocuk ekibi olarak uluslararası sinemanın öneli yapımlarını izleyicilerimize sunacak olmamızdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın ebeveynleri ile birlikte prestijli ve kaliteli filmler izlemeleri, onların zihinsel ve bireysel gelişimleri için çok kıymetli. Farklı kültür ve değerleri doğru içerikler ile öğrenmelerini arzuluyoruz. Dünyanın dört bir yanından 400'e yakın film arasından özenle seçtiğimiz filmler, izleyenlere global bir perspektif katacak," dedi.