Son Dakika Haberleri: Trt Milli Mücadele'nin saklı türkülerini gün yüzüne çıkarttı
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Trt Milli Mücadele'nin saklı türkülerini gün yüzüne çıkarttı

12 dakika önce

TRT, Milli Mücadele'nin bugüne kadar hiç seslendirilmeyen ve unutulmaya yüz tutmuş türkülerini uzun çalışmalar sonucunda buldu.

Trt Milli Mücadele'nin saklı türkülerini gün yüzüne çıkarttı, System.String[]

Milli Mücadele'nin 100. yılında, milletimizin savaş meydanlarında kazandığı zaferleri anlatan türküler, bu mücadelede vatan için toprağa düşmüş şehitlerimiz için yakılmış ağıtlar ve yurt özlemini dillendiren 15 yeni türkü bir araya getirildi.

Arşivlerin tozlu raflarından gün yüzüne çıkan türkülerin Türkiye'ye dinletilmesi için Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül (19 Eylül 1921) tarihi seçildi.

Gaziler Günü olarak da kutlanan bu özel günde Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Salonu'nda düzenlenecek 'Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılında 93 Harbinden 9 Eylül'e Saklı Türkülerimiz' konserinde ilk kez seslendirilecek 15 türkü, TRT Müzik kanalı ile TRT Türkü Radyo'dan canlı yayınlanarak izleyici ve dinleyici ile buluşacak.

93 Harbi'nden 09 Eylül İzmir'in Kurtuluşuna kadar yaşanan savaşlarda kazanılan zaferleri anlatan eserlerle, vatan için toprağa düşmüş şehitlerimiz için yakılmış ağıtlar ve yurt özlemini dile getiren türküler konserin repertuvarını oluşturuyor.

Konser, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi AKAR'ın ev sahipliğinde Gaziler Günü olan 19 Eylül'de Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Salonu'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

TRT şef ve sanatçıları tarafından özüne uygun şekilde düzenlenen türküler yine TRT saz ve ses sanatçıları tarafından icra edilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:04 Kaynak: Bültenler
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